ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 7 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|7,00
|HTS
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,50
|HTS
|Elma (sanayi tipi)
|Kg
|2,80
|HTS
|Şeftali
|Kg
|1,91
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,16
|MTS
|Mısır küspesi
|Kg
|2,10
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|65,00
|MTS
|Zeytin
|Kg
|30,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış