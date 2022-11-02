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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (yemlik) Kg 7,00 HTS Buğday (ekmeklik) Kg 6,50 HTS Elma (sanayi tipi) Kg 2,80 HTS Şeftali Kg 1,91 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,16 MTS Mısır küspesi Kg 2,10 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 65,00 MTS Zeytin Kg 30,00 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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