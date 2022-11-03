Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik mısırın kilogramı ortalama 5,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Mısır (yemlik) Kg 5,25 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 13,23 HTS Yumurta Adet 2,25 HTS Mısır Kg 5,27 MTS İnek sütü Litre 8,15 MTS Çilek Kg 14,68 MTS Saman (fiğ) Kg 0,72 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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