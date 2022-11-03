Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nda 3 Kasım 1914'te İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin 16 dakika süren bombardımanı sonucu Seddülbahir Kalesi'nde şehit olan 5 subay ve 81 er için anma töreni yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca organize edilen tören, Eceabat ilçesi Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nin girişinde bulunan 3 Kasım Şehitliği'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Çanakkale'de şehit olan askerler için dua edilmesinin ardından şehitliğe Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından karanfil bırakıldı.

Muharebelerin ilk şehitleri anısına düzenlenen törene, Tarihi Alan Başkanlığı personeli ve vatandaşlar katıldı.

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