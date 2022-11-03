Çanakkale’de "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku Paneli" düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) iş birliğinde "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" paneli düzenlendi.

ÇOMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen panel öncesinde katılımcılar ve RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şerbetcioğlu tarafından sergi açıldı.

Şerbetçioğlu, sergi sonrası düzenlenen panelin açılışında yaptığı konuşmada, iletişim fakültesi öğrencilerinin üniversiteyi kazanmak ve bitirmek için verdiği emeklerin sosyal medya üzerinden asılsız haber yapan sayfalar tarafından yok sayıldığını söyledi.

Sosyal medyada bir hesap açanın istediği gibi haber yapabildiğini dile getiren Aydın Şerbetçioğlu, şunları kaydetti:

"Bunlar, istediği gibi insanlara saldırabiliyor. Yalan yanlış, doğruluğunun teyidini yapmadan, bir haberci ne yapar, haber yapacağı zaman yetkili birisinden veya bu işin aslını belgelere dayandırarak haber yapmak veya birtakım iddialarda bulunmak zorunda. Herkes kendini şu anda haberci olarak görüyor. Ben buna sosyal medya ilk çıkmaya başladığında da itirazımı yapmıştım. Sizlerin hakkı yeniyor arkadaşlar. O yüzden bu konuyla ilgili birtakım düzenlemelerin mutlaka yapılması gerektiğini her türlü ortamda söylüyoruz."

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Erkul ise Türkiye’de dezenformasyonun çok yüksek olduğunu ve iddialarla haber yapılmaması gerektiğini belirtti.

Sosyal medyada birtakım haber linçleri yaşandığını hatırlatan Erkul, "Lütfen araştırma yapmadan, ham bilgiyle haber yapmayın size benim önerim budur. Ülkemizde maalesef ki dezenformasyon çok yüksek. İddialarla haber yapılıyor, kurumlarımız zaman zaman hedef alınıyor. İddia ile haber yapılması biraz garip kaçıyor açıkçası. Çünkü her türlü şüpheden uzan somut deliller ile ortaya konmamış bir iddia hiçbir zaman haber olmamalıdır." diye konuştu.

Etkinliğe, RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Saadettin Arslan, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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