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Çanakkale Ticaret Borsasında organ seçimleri 6 Kasım'da yapılacak

AA

Çanakkale Ticaret Borsası (ÇTB) üyeleri, meslek komiteleri ve borsa meclisinde kendilerini temsil edecek organ üyelerini seçmek üzere 6 Kasım Pazar günü sandığa gidecek.

Çanakkale Ticaret Borsasında organ seçimleri 6 Kasım'da yapılacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası (ÇTB) üyeleri, meslek komiteleri ve borsa meclisinde kendilerini temsil edecek organ üyelerini seçmek üzere 6 Kasım Pazar günü sandığa gidecek.

ÇTB'den yapılan yazılı açıklamada, borsa seçim takviminin Çanakkale Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlendiği, buna göre, ÇTB Meslek Komiteleri asıl ve yedek üyeliği ile Borsa Meclisi asıl ve yedek üyelerinin seçimi pazar günü Çanakkale Ticaret Borsası Hizmet Binası'nda yapılacağı belirtildi.

Borsa'nın 7 meslek grubunda, 49 komite üyesi ve 21 meclis üyesinin seçilmesi için 7 sandık kurulacağı, oy verme işleminin 09.00-17.00 saatlerinde gizli oy, açık tasnif esasına göre gerçekleştirileceği duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇTB Meclis Başkanı Abdullah Deniz, borsanın tüm üyelerinin oy kullanmaya davet etti.

Borsaların asıl görevinin üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleklerin gelişimine katkı sağlamak, mesleki disiplin, ahlak, dayanışma ile üyelerin hak ve menfaatlerini korumak olduğunu vurgulayan Deniz, "Bu görev üyelerin kendi elleriyle seçtikleri temsilciler yani Meslek Komitesi ve Meclis üyeleri vasıtasıyla yürütülüyor. Üyelerimiz, sandığa giderek kendilerini en doğru şekilde temsil edecek kişileri seçerek, sektörlerin nabzının sağlıklı bir şekilde tutulabilmesini sağlayacaktır. Reel sektörün doğru temsili Çanakkale’mizin ve Türkiye'nin gelişim hedeflerine ulaşmasına önemli katkı sağlayacaktır. Borsamız organ seçimlerinin Çanakkale iş dünyasına ve camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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