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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağ enerji timi Çanakkaleli kadınlara tasarrufu anlattı

AA

Uludağ enerji timi Çanakkaleli kadınlara tasarrufu anlattı

ÇANAKKALE (AA) - Uludağ Elektrik, "Enerji Danışmanım Projesi" kapsamında hanelerde ve küçük işletmelerde başlattığı enerji tasarrufu ve verimliliği bilinçlendirmesine Bursa, Balıkesir ve Yalova’nın ardından Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, kadın kooperatifleri ve kadın muhtarlarla devam etti.

Firmadan yapılan açıklamada, projeyle vatandaşları bilinçlendirmeye başlayan Uludağ Elektrik'in, enerji tasarruf ve verimliliğini farklı hedef kitlelere yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Şirketin, tasarrufu aynı zamanda gelecek nesiller için kazanılması gereken bir alışkanlık olarak gördüğüne değinilen açıklamada, bu bilinci aileden başlayıp topluma yayacak en önemli halkalardan biri olan kadınlara yönelik etkinlikler gerçekleştirmeye devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, kadınlardan başlayan bilinçlendirme çalışmasıyla topluma bu alışkanlığı kazandırmanın hedeflendiği, bu kapsamda da Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle düzenlenen programda kadın muhtarlar ve kadın kooperatiflerine tasarruf uygulamaları anlatıldığı aktarıldı.

Etkinlikte, katılımcıların sorularına yanıt verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirket düzenlenen etkinlikle tasarruf uygulamalarının daha fazla kişiye ulaşmasını hedefliyor. Kadınlardan alınan geri bildirimler ile tasarruf tüyolarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Her hedef kitleye özel proje yürüten şirketin Enerji Danışmanım Projesi kapsamında oluşturulan Enerji Danışmanı Timi ile evler ve iş yerleri ziyaret edilerek, tasarruf ve verimlilik konusunda bilinçlendirme yapılıyor. Ziyaret sırasında elektrikli aletlerin, aydınlatmaların, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji tüketimleri incelenerek, bu cihazların nasıl kullanılması ve konumlandırılması gerektiği de anlatılıyor. Aynı zamanda kullanıcılara özel olarak sunulan tasarruf ve verimlilik tavsiyeleri ile hem enerji tüketiminde hem de fatura tutarlarında nasıl düşüş sağlayacakları gösteriliyor. Kullanıcılar, bu enerjik tüyolarla faturalarında yüzde 20’ye varan tasarruf sağlayabiliyorlar. Tüketiciler, şirketin Enerji Danışmanım sayfasına 'www.uludagelektrik.com.tr' adresi üzerinden de ulaşabiliyor. Evlerinde kullandıkları cihazları adet, cihaz gücü, haftalık kullanım süresi ve sayısını kendi kullanım alışkanlıklarına göre belirlediklerinde, oluşacak enerji tüketimini 'kWh' cinsinden hesaplayabiliyor ve faturalarına etki edecek tutarı görebiliyorlar. Buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların, televizyon gibi elektronik eşyaların enerji tasarrufunun nasıl yapılacağı gibi konular hakkında detaylı bilgiye de ulaşabiliyorlar."

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