Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında kırmızı biberin kilogramı ortalama 10,27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Biber (kırmızı) Kg 10,27

HTS Yumurta Adet 1,27 HTS İnek sütü Litre 8,60 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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