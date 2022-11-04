Çanakkale iş dünyası Troya Forum'da buluştu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ÇASİAD) organizasyonuyla iş dünyasını Çanakkale'de buluşturan Troya Forum başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, etkinliğin verimli geçmesini diledi.

İskenderoğlu, "28 Ekim’de biliyorsunuz biz de bir strateji belgesi açıkladık ve 'Türkiye Yüzyılı' dedik. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının, Türkiye yüzyılı olacağına o kadar eminiz ki hep beraber Çanakkale ruhuyla omuz omuza çalışarak Türkiye'yi bir başka lige taşıyacağız." dedi.

ÇASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Semih Başaran da 1915 Çanakkale Köprüsü ve Ayvacık Tünelleri'nin açılmasının bölgeye ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.

Programda, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise "Değerler ve Etik Ticaret" konulu konuşma gerçekleştirdi.

Açılışa, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Mesut Dinç, iş insanları ve davetliler katıldı.

Etkinlik, yarın sona erecek.

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