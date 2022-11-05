Bigalı kadın balıkçı mesleğinde çeyrek asrı geride bıraktı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan Halime Doğan, eşini kaybettikten sonra işlerin başına geçerek balıkçılık mesleğini devam ettiriyor.

İlçedeki balık halinde 25 yıldır esnaflık yapan iki çocuk annesi Halime Doğan, gazetecilere, 1997'den itibaren 3 sene işlerinde yardımcı olduğu eşini 2000 yılında kaybettiğini söyledi.



O tarihten bu yana mesleği sürdürdüğünü, son yıllarda oğluyla çalışmaya devam ettiğini belirten Doğan, şöyle konuştu:



"Çocuklarımı çalışarak burada büyüttüm. Çok zor günler geçirdik. Yeri geldi çocuklarımı balık köpüklerinin içinde uyuttum. Yine de ayakta kaldık. Bir kızım, bir oğlum var. Oğlum büyüdü, şimdi birlikte çalışıyoruz. Oğlum gidip balık alıp geliyor. Hep beraber burada satışımızı yapıyoruz. İşimi çok seviyorum, insanları çok seviyorum. Halkımızı seviyorum. Her gün balık tezgahının başındayım. Hafta sonları işlerimiz daha da yoğun oluyor. İnsanlar pikniğe gidiyor, evlerinde alıp yiyor. Buraya gelip yiyorlar. Balık ekmek yapıyoruz. Pişiriyoruz, porsiyon yapıyoruz."



Halime Doğan, kadının her alandaki gücünü balıkçılıkta da gösterdiğini dile getirerek, müşterilerinin çoğunun kadınlardan oluştuğunu sözlerine ekledi.

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