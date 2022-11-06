Çanakkale'nin Karabiga Beldesinde doğal gaz altyapısı tamamlandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Beldesinde doğal gaz açma ve ilk yakım töreni gerçekleştirildi.

Belde meydanında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Ardından törende konuşan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

2019 yılında verdikleri sözlerden birinin de beldeye doğal gaz getirmek olduğunu aktaran Elbi, şöyle konuştu:

"15 ay önce sizlerle birlikte doğal gaz ilk kazı törenini gerçekleştirdik. Bugün itibariyle beldemizde 20 bin metre polietilen gaz hattı, 2 bin metre çelik hat yapımı tamamlandı. Doğal gazın çevreci oluşu sunduğu kolaylıklar bir tarafa dünya genelinde yaşanan enerji krizi ve enerji fiyatlarının bu denli arttığı, enerjiye ulaşmanın zorlaştığı bir dönemde doğal gazın kullanıma sunulması ayrı bir kıymet, ayrı bir anlam ifade ediyor. Tabi bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya siyasetine yön veren akılcı hamleleri sayesinde ülke olarak enerjiye ulaşma noktasında çok şükür sorun yaşamıyoruz. Doğal gaz arzında artık sona geldik. Yakın zamanda inşallah evlerimizde kullanmaya başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçte bizlere yardımcı olan AK Parti Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan'a ve milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'na teşekkür ediyoruz."

Ardından konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise, dünyada yaşanan enerji krizine değinerek, "Avrupa endişe içerisinde 'Acaba doğal gaz bize gelecek mi' diye beklerken, bu yıl depoları doldurdular ama yarını düşünüyorlar. Bazıları 'Mavi Vatan' dediğimizde ne demek istediğimizi anlamak istemedi. Ama biz biliyoruz ki, ülke yönetmek zor iş. Biz biliyoruz ki, ülke yönetmek vizyon sahibi olmayı gerektirir. Elhamdülillah bizim başımızda ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var." dedi.

Konuşmaların ardından ilk yakım işleminin gerçekleştirildiği törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belde belediye başkanları, AK Parti ve MHP Biga İlçe ve Karabiga Belde Başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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