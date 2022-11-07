Lapseki'de park halindeki otomobile zarar verip güvenlik görevlisini yaralayan kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde psikolojik sorunları olan bir kişi park halindeki bir otomobile zarar verip güvenlik görevlisini kolundan yaraladı.

Karaömerler köyünde yaşayan ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Hüseyin Tan (33) henüz belirlenemeyen nedenle park halinde bulunan bir otomobile nacak ile saldırıp zarar verdi.



Çevredekilerin kendisini durdurma çabalarına rağmen araca vurmaya devam eden Tan daha sonra buradan kaçtı.

Koru Reis mevkisindeki rüzgar enerji santraline gelen Hüseyin Tan içeri girmesini engellemeye çalışan güvenlik görevlisini de kolundan yaraladı.

Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Lapseki Devlet Hastanesine götürüldü, ardından da İzmir'e sevk edildi.

Jandarma ekipleri şüpheliyi Kocamusalar köyünde bir kahvehanede çay içtiği sırada yakalayarak gözaltına aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.