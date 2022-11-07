Organ bağışına dikkati çekmek için mehter takımı eşliğinde yürüdüler

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’de Organ Bağışı Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen farkındalık yürüyüşü mehter takımı eşliğinde gerçekleştirildi.

Hafta dolayısıyla yapılan yürüyüş, Kordon Boyu'nda başladı. Farkındalığın arttırılması için mehter takımı eşliğinde yürüyen yaklaşık 300 kişi, marşlar söyleyerek Troya Atı'na ulaştı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, organ bağışının önemini vurguladı.

Bağışta bulunarak başka canlara hayat vermenin çok kutsal bir görev olduğunu ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Bireyin, başka hayatlara can vermek adına, çok zor durumda olan insanları kurtarmak adına yaptığı önemli bir görev. Ülkemizde de çok sayıda organ bekleyen hasta var. Onların bu ümitlerini yaşatmak ve yeşertmek için yapılabilecek fedakarlık küçümsenmemeli. En önemli şeyin insanları yaşatmak olduğunu ve hepimizin bu bilinçle bu konuyu değerlendirerek organlarımızın bağışlanması konusuna biraz daha önem vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu hafta dolayısıyla yapılan etkinliği organize edenlere teşekkür ediyoruz. Umarım bu tür farkındalıklarla bağış sayılarını da arttırırız."

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ise Türkiye'de 30 binin üzerinde organ bekleyen hasta bulunduğunu söyledi.

Bunun çok önemli bir rakam olduğunu belirten Alan, "30 bin hastanın her yıl 2 bin tanesi bu bekleme sırasında hayatını kaybetmekte. Bunların hayata tutunmalarının tek yolu organ bağışının arttırılmasıdır. Vatandaşlardan organ bağışı konusunda duyarlı olmalarını rica ediyorum." diye konuştu.

Yürüyüşe İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, kurum müdürleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.



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