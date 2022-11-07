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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Sadettin Türker'in cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden Türker için Lapseki'nin Adatepe köyünde askeri tören düzenlendi.

Sadettin Türker'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında Adatepe Köyü Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Türker'in cenazesi köy mezarlığına defnedildi

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Türker’in ailesi, gaziler ve vatandaşlar katıldı.





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