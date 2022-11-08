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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik mısırın kilogramı ortalama 5,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Mısır (yemlik) Kg 5,40 HTS Buğday (kırmızı) Kg 6,20 HTS Zeytin Kg 33,00 HTS Çeltik Kg 15,27 MTS Buğday (yemlik) Kg 6,20 MTS Patates Kg 2,85 MTS Kuru soğan Kg 2,80 MTS İnek sütü Litre 8,04 MTS Sarımsak Kg 20,00 MTS Yaş üzüm Kg ​​​​​​​5,33 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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