ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik mısırın kilogramı ortalama 5,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Mısır (yemlik)
|Kg
|5,40
|HTS
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|6,20
|HTS
|Zeytin
|Kg
|33,00
|HTS
|Çeltik
|Kg
|15,27
|MTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,20
|MTS
|Patates
|Kg
|2,85
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,80
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|8,04
|MTS
|Sarımsak
|Kg
|20,00
|MTS
|Yaş üzüm
|Kg
|5,33
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış