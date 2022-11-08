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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Ticaret Borsası

AA

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik mısırın kilogramı ortalama 5,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Mısır (yemlik)Kg5,40HTS
Buğday (kırmızı)Kg6,20HTS
ZeytinKg33,00HTS
ÇeltikKg15,27MTS
Buğday (yemlik)Kg6,20MTS
PatatesKg2,85MTS
Kuru soğanKg2,80MTS
İnek sütüLitre8,04MTS
SarımsakKg20,00MTS
Yaş üzümKg​​​​​​​5,33MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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