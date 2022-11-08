Çanakkale'de dron ile kırmızı ışık ihlal denetimi yapıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen dron ile kırmızı ışık ihlal denetimlerinde hatalı sürücülere ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kırmızı ışık ve hız ihlali başta olmak üzere trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik kazalarına sebep olabilecek hata ve ihlaller konusunda denetim yaptı.

Bursa-Çanakkale yolu Umurbey ışıklı kavşağı ve Çanakkale-İzmir yolu Dardanos mevkisi ışıklı kavşağında gerçekleştirilen dron ile ihlal denetimlerinde hatalı sürücülere ceza uygulandı.

Denetimlerde kırmızı ışık ihlallerinin yanı sıra seyir halinde cep telefonu kullanımı, sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımı konularında da denetim gerçekleştirildi.

Dron denetimlerinin belli periyotlarda sürdürüleceği öğrenildi.

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