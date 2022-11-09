ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik mısırın kilogramı ortalama 5,32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Mısır (yemlik)
|Kg
|5,32
|HTS
|Buğday (kırık)
|Kg
|2,48
|HTS
|Buğday kepeği
|Kg
|0,80
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|61,28
|HTS
|Mısır (kuru)
|Kg
|21,97
|MTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,10
|MTS
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|6,50
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,72
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış