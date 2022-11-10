Çanakkale'de "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'deki Kredi ve Yurtlar (KYK) İl Müdürlüğüne bağlı kurumlarda "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen tatbikat, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eceabat Gençlik Konukevi'nde düzenlendi.

Tatbikatlara il genelindeki 11 yurtta 10 bin 809 öğrenci, 415 personel de katıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, afetlerin yaşanmamasını dilediklerini ve afetlere hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Birkaç gün önce Kur'an kurslarında bu tatbikatı yaptıklarını anımsatan Aktaş, "Cumartesi günü de tüm Türkiye genelinde 12 Kasım Düzce Depremi'nin yıl dönümünde aynı saatte 18.57'de ilk kez çok büyük kapsamlı bir tatbikat yapılacak." dedi.

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Tarı ise yakın tarihte Türkiye'yi etkileyen iki büyük deprem olduğunu dile getirdi.

Tarı, afetlere hazırlık yönünde toplumu bilinçlendirmek için farkındalık çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Vatandaşlardan da çok büyük beklentilerimiz var. Bu konudaki farkındalıklarımıza destek verilmesi, AFAD gönüllüsü olmaları ve evlerimizde afete yönelik hazırlıkları yapmalarıdır. Herhangi bir afette yaşayacağımız tehlikeler ve tehditlerle ilgili müdürlüğümüz tarafından çeşitli eğitimler verilmekte." diye konuştu.

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