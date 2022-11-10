Ulu Önder Atatürk Çanakkale'de "3D Mapping" gösterimiyle anıldı

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde 3D Mapping (video haritalama, film ve animasyonların doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayımlanması) gösterimi yapıldı.
Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde düzenlenen gösterimde Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı bazı videolar ve katıldığı önemli savaşlar anlatıldı.
Etkinliğe ellerindeki Türk bayraklarıyla katılan çok sayda vatandaş gösteriyi ilgiyle izledi.