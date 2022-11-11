Çanakkale'de 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, kaçak avlanan 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile Erenköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yaptıkları yol kontrolünde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada kaçak olarak avlandıkları belirlenen 1 ton deniz patlıcanı bulundu.

Bu aracın sahibine 7 bin 429 lira ceza uygulandı.

Canlı olmadıkları tespit edilen deniz patlıcanları ise katı atık bertaraf tesisinde imha edildi.

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