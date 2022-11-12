Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yeniden Şadan Doğan seçildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yeniden Şadan Doğan seçildi.



Oda seçimlerinde, Emin Doğan ve Şadan Doğan'ın listeleri yarıştı. 1565 kayıtlı üyenin yer aldığı 9 meslek grubunun temsilcileri, seçimlerini yaptı.



1167 oyun kullanıldığı seçimde Şadan Doğan'a 698, Emin Doğan'a ise 134 oy çıktı. 335 oy geçersiz sayıldı.



Güven tazeleyen Şadan Doğan, seçimin ardından şunları söyledi:



"Güzel bir yarış oldu. Ben özellikle asil, yedek dinlemeden gece gündüz çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Biga'mızın geleceğe taşınmasında önemli görevlerimiz olacak. Hep birlikte çalışmaya aynı hırsla devam edeceğiz. Biga'mızın ikinci yüzyılının planlanması, belli bir noktaya getirdiğimiz yatırım planlarının hayata geçmesi, hedeflerimizin gerçekleşebilmesi için hep birlikte daha fazla çalışacağız. Aday olan arkadaşlarımın tümüne teşekkür ediyorum. Seçim bitti, bu seçimden sonra hayatı normale döndürmek gerekiyor. Haftaya perşembe günü meclis divanı, yönetim kurulu, Ankara delegemizin, komite başkanlığımızın, komite başkan yardımcılığımızın, kurullarımızın gerçekleşeceği sonuçların odamıza ve Biga'mıza hayırlı olmasını diliyorum."

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