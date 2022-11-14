Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Pirinç (luna) Kg 23,00 HTS Buğday (kırık) Kg 2,48 HTS Buğday kepeği Kg 0,80 HTS Zeytin Kg 33,00 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 12,39 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 61,28 HTS Kapya biber Kg 10,18 MTS Domates Kg 2,50 MTS Patates Kg 2,85 MTS Sarımsak Kg 20,00 MTS Kuru soğan Kg 2,80 MTS İnek sütü Litre 8,12 MTS Koyun sütü Litre 7,59 MTS Keçi sütü Litre 7,88 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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