Çanakkale Ticaret Borsası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Ticaret Borsası

AA

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Pirinç (luna)Kg23,00HTS
Buğday (kırık)Kg2,48HTS
Buğday kepeğiKg0,80HTS
ZeytinKg33,00HTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg12,39HTS
Zeytinyağı (ham)Kg61,28HTS
Kapya biberKg10,18MTS
DomatesKg2,50MTS
PatatesKg2,85MTS
SarımsakKg20,00MTS
Kuru soğanKg2,80MTS
İnek sütüLitre8,12MTS
Koyun sütüLitre7,59MTS
Keçi sütüLitre7,88MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) - EĞİTİMCİ ARIKAN VE ŞOFÖRÜNÜN ÖLDÜRÜLMESİNDE, SANIK HAKKINDA 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) - EĞİTİMCİ ARIKAN VE ŞOFÖRÜNÜN ...
Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde, sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde, sanık ...
İş insanı Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER İş insanı Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesine ...
(Görüntülü) ALEXANDRİA TROAS ANTİK KENTİ&#039;NDE 2 BİN 200 YILLIK ÇARŞI KAPISI BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ALEXANDRİA TROAS ANTİK KENTİ'NDE 2 ...
Çanakkale, Alexandria Troas Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıllık çarşı kapısı bulundu
YEREL HABERLER Çanakkale, Alexandria Troas Antik Kenti'nde 2 bin 200 ...
(Görüntülü) ÇANAKKALE?DE ?DEPREM ANI ÜLKE TATBİKATI? YAPILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇANAKKALE?DE ?DEPREM ANI ÜLKE TATBİKATI? ...
Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yeniden Şadan Doğan seçildi
YEREL HABERLER Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yeniden ...
(Görüntülü) AHMETÇE KÖYÜ ZEYTİN HASAT ŞENLİĞİ YAPILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AHMETÇE KÖYÜ ZEYTİN HASAT ŞENLİĞİ ...
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de zeytin hasat şenliğine katıldı:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de zeytin ...
Ayvacık açıklarında 42 kaçak göçmen kurtarıldı 
YEREL HABERLER Ayvacık açıklarında 42 kaçak göçmen kurtarıldı 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.