Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (luna)
|Kg
|23,00
|HTS
|Buğday (kırık)
|Kg
|2,48
|HTS
|Buğday kepeği
|Kg
|0,80
|HTS
|Zeytin
|Kg
|33,00
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|12,39
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|61,28
|HTS
|Kapya biber
|Kg
|10,18
|MTS
|Domates
|Kg
|2,50
|MTS
|Patates
|Kg
|2,85
|MTS
|Sarımsak
|Kg
|20,00
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,80
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|8,12
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|7,59
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|7,88
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış