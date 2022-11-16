Çanakkale'de 496 parça elektronik sigara malzemesi ele geçirildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 496 parça elektronik sigara malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında il merkezinde H.G'ye ait adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 14 elektronik sigara, 21 sigara likidi, 13 sigara pili, 21 sigara atomizeri ile 427 elektronik sigara parçası bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



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