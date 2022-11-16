Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı mobil radarı, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden "TCSG-907" ve ''KB-20'' botlarındaki ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

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