Çanakkale Adliyesinde "Sosyal Market" açılacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Adliyesi bünyesinde “Sosyal Market” projesinin hayata geçirilmesi amacıyla Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile Çanakkale Kızılay Başkanlığı arasında ikili iş birliği protokolü imzalandı.

Çanakkale Adalet Sarayında düzenlenen törende, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ile Kızılay Şube Başkanı Erdoğan Madak tarafından iş birliği protokolüne imza atıldı.

Konuyla ilgili olarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, proje ile maddi durumu iyi olmayan hükümlü, eski hükümlü, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlü ve ailelerinin giyim, gıda, kırtasiye gibi ihtiyaçlarının karşılanması, özellikle maddi yokluklar nedeniyle suça sürüklenme riskinin azaltılmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edilmesinde iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bireysel görüşmelerde, grup çalışmalarında sosyo-ekonomik yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen yükümlüler ile koruma kurullarına ayni veya nakdi yardım talebinde bulunan kişilerin durumları Çanakkale Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce incelenerek Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sosyal market ihtiyaç formu sonucunda nihai karar verilerek belirleneceği, sosyal market bünyesinde dağıtımı yapılacak giyim, gıda ve kırtasiye gibi ürünlerin temini Çanakkale Kızılay Başkanlığı tarafından karşılanacağı kaydedildi.

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