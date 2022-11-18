Emekli ziraat mühendisi bahçesindeki zeytin ağaçlarının verimini 10 kat artırdı

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşayan emekli ziraat mühendisi Muharrem Serttaş, bahçesindeki zeytin ağaçlarının verimini, damla sulama yöntemi, gübre ve mineral takviyesiyle 10 kat artırdı.

Serttaş, 20 yıl önce ailesiyle birlikte Gökçeada ilçesine bağlı Şirinköy'de yaşamaya başladı. Emekli olduktan sonra köyde tarım ve hayvancılık yapan Serttaş, satın aldığı 30 dönüm araziye adanın coğrafi şartlarına uygun ladolya türü 120 zeytin fidesi dikti.

Önceki yıllarda ağaç başına ortalama 20 kilogram meyve alan Serttaş, verimi artırmak için yaptığı araştırmalar doğrultusunda ağaçları damlama yöntemiyle suladı, toprağa tavuk gübresi atıp mineral takviyesi yaptı. Serttaş, 7 yıllık çalışma sonunda her bir ağaçtan yıllık ortalama 200 kilogram zeytin almayı başardı.

Muharrem Serttaş, AA muhabirine, yaptığı araştırmalarla zeytinciliği iyice öğrendiğini, adeta zeytin ağaçlarının dilinden anlamaya başladığını söyledi.

Serttaş, şöyle konuştu:

"İlk olarak Gökçeada'nın toprak yapısını inceledim. Buranın toprak yapısı volkanik tüf olduğu için su tutma kapasitesi, organik madde ve besin elementleri miktarı zayıf. Ayrıca toprağı tahlil de ettirdim. Tahlilden sonra eksik olan mineralleri verimi artırmak için toprağa ilave ettim. Adada 'zeytin sulanmaz' diye genel bir kanı var. Yenilik yaparak ağaçlarımı suladım. 7 yıldır bu süreci devam ettirdiğim ve ağaçlara baktığım için zeytin ağaçlarım bugünkü seviyelerine geldiler. Bakım yaparak, ilaçlarını ve gübrelerini doğru zamanda atarak, ağaç başına 150 ila 250 kilogram ürün elde ediyorum."

- Örnek çiftçiler yetiştirmeyi hedefliyor

Serttaş, örnek bir ziraat mühendisi profili oluşturmak istediğini ve adada örnek çiftçiler yetiştirmeyi hedeflediğini belirterek şunları kaydetti:

"Ladolya, Gökçeada'nın toprak yapısına uyum sağlayan bir zeytin ağacı türü. Uyum sağladığı ve bakımı yapıldığında, suyu verildiğinde, her gün ilgilenildiğinde ortalama 200-250 kilogram ürün verebilen bir ağaç. Tabii ki adamızda ladolya türü ağaçlardan topladıklarımız yağlık zeytinler. Sofralık bir tür değil. Ancak biz kendi tüketimimiz için bir miktar yeşil halinde kırma ve çizme olarak hazırlayıp tüketiyoruz. Ladolya yağ oranı yüksek bir tür. 6 kilogramdan 1 kilogram yağ veren, hatta aralık ayından sonra bazen 5 kilogramdan 1 kilogram yağ veren bir meyvesi var. Bu yıl bir ilki gerçekleştirdim. Yeşil zeytinden yağ elde ettim. 13 kilogram yeşil zeytinden 1 kilogram yağ aldım."

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