Biga'da Mor Salkımlı Konak törenle hizmete girdi

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ÇANAKKALE (AA) - Biga ilçesinde restore edilerek şehirdeki kültür derneklerinin kullanımına tahsis edilen Mor Salkımlı Konak törenle açıldı.



Biga İlçe Belediyesi tarafından şehrin kültür ve turizmine katkı vermesi amacıyla restorasyon çalışmaları tamamlanarak Çerkes, Pomak, Boşnak ve Yörük kültür derneklerine tahsis ettiği Mor Salkımlı Konak için töreni düzenledi.



Konağın açılış törenine, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Mor Salkımlı Konağı bağışlayan Şükran Gönülhan, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ile diğer ilgililer katıldı.

Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle açılan Mor Salkımlı Konak için düzenlenen törene katılanlar derneklerin sunduğu dans gösterileri de izledi.



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