Çanakkale'de "Geniş Katılımlı Uçak Kaza Tatbikatı" yapıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çanakkale Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında, "Geniş Katılımlı Uçak Kaza Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Çanakkale Havalimanı Müdürlüğü koordinesinde, AFAD İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kızılay, THY İstasyon Şefliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü iş birliğinde gerçekleştirilen tatbikat ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bahçesinde yapıldı.

149 personelin görev aldığı tatbikatta, kazazede ve yolcu yakınlarını da ÇOMÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünün 133 öğrencisi canlandırdı.

Senaryo gereği, Çanakkale-Çumra seferini yapan 88 yolcu ve 6 mürettebatı bulunan Kızıl-Erdem Havayollarına ait TK15479 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, havalimanına son yaklaşmasında teknik arıza nedeniyle fakültenin bahçesine düştü.

Kazanın ardından uçak enkazından 55 yolcu ölü olarak çıkarıldığı senaryoda, 39 yolcu ile kurtarma çalışmalarında yaralanan 8 kişi sağ olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralıların olay yerine gelen ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevki sağlandı.

Tatbikata ilgili kurum müdürleri ile havalimanı yöneticileri katıldı.

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