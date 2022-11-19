Çanakkale'de avlanan balıkçı boğazda 2 bin palamut yakaladı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'na ağ bırakan balıkçı tek seferde 2 bin palamut yakaladı.

Balıkçı Hasan Doğan Tunç, "Doğuş-1" adlı teknesiyle Kangırlıaltı mevkiinde dolaştıkları sırada palamut sürüsüyle karşılaşıp denize ağlarını bıraktı.

Tekne personeli, bir süre sonra çekmeye başladıkları ağların palamutla dolu olduğunu fark etti.

Tek seferde 2 bin palamut yakalayan Hasan Doğan Tunç ve ekibi, balık avını sosyal medyada paylaştı.

Balıkçı Tunç, yaptığı açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda kasım ayı ortalarında yaşadıkları avın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, palamudun tanesinin 45 ila 60 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını kaydetti.

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