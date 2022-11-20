Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak

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ÇANAKKALE (AA) - Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, yarın sadece Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 23.00'te ek sefer yapılacağı belirtildi.

Geyikli-Bozcaada hattındaki seferler de aynı nedenle iptal edilmişti.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.

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