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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda çeltiğin kilogramı ortalama 15,14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Çeltik Kg 15,14 HTS Mısır tohumu Kg 20,00 HTS Buğday (kırmızı) Kg 6,13 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 64,29 HTS Zeytinyağı (sızma) Kg 75,00 HTS Buğday (yemlik) Kg 7,71 MTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,79 MTS İnek sütü Litre 8,52 MTS Kuru soğan Kg 2,04 MTS Patates Kg 2,08 MTS Kırmızı biber Kg 7,00 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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