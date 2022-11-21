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Çanakkale Ticaret Borsası

AA

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda çeltiğin kilogramı ortalama 15,14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
ÇeltikKg15,14HTS
Mısır tohumuKg20,00HTS
Buğday (kırmızı)Kg6,13HTS
Zeytinyağı (ham)Kg64,29HTS
Zeytinyağı (sızma)Kg75,00HTS
Buğday (yemlik)Kg7,71MTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg11,79MTS
İnek sütüLitre8,52MTS
Kuru soğanKg2,04MTS
PatatesKg2,08MTS
Kırmızı biberKg7,00MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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