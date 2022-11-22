Çanakkale Şehitler Abidesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne hazırlanıyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Hisarlık Tepe'de bulunan Şehitler Abidesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenleri için bakım, onarım ve yenileme çalışmaları başlatıldı.

Abidede, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 2015'te peyzaj düzenlemesi yapıldı.

Bölgede yapılan kontrol ve incelemelerde, mevcut durumun iyileştirme gerektirdiği, ziyaretçi ihtiyaçlarını karşılama noktasında peyzaj sulama donanımlarının ve yangın musluklarının yenilenmesi gerektiği tespit edildi.

Şehitler Abidesi’nin, teknik alt ve üstyapı sorunlarının giderilmesi ile gerek ulusal çapta bir organizasyon olan 18 Mart Törenlerinin icrası, gerekse ziyaretçi yönetiminin daha işlevsel hale getirilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vizyonu da göz önünde bulundurularak kapsamlı bir proje çalışması başlatıldı.

Çevre düzenleme ve uygulama işi kapsamında, alandaki elektrik altyapı hatlarının, mekanik altyapı hatlarının ve bitkisel peyzaj alanlarının yenilenmesi, alanın ziyaretçi yönetimine yönelik daha işlevsel hale getirilebilmesi amaçlanıyor.



Bu amaçla sert zemin akslarında revizyonlar, kent mobilyaları ve bilgilendirme/yönlendirme elemanlarının yenilenmesi, abide altında yer alan bodrum mekana yönelik su yalıtım sisteminin yenilenmesi, abidenin B giriş kısmına otopark düzenlemesi öngörülüyor.



Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkan İsmail Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhuriyete giden yolun başlangıcının Çanakkale olduğunu vurguladı.

Kaşdemir, "İnşallah 1923’te temelleri atılan cumhuriyetimiz 100’üncü yıl dönümünü kutlayacağız. Biz de cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünde Tarihi Alan Başkanlığı olarak cumhuriyete giden yolun başlangıcı olan Çanakkale’de, Şehitler Abidesi’nin yenilenmesini, peyzaj düzenlemesini gözden geçirmeyi ve burada cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümünde birtakım çalışmalar yapmayı takvimimize aldık." dedi.

Şehitleri Abidesi’nin Tarihi Alan’da en fazla ziyaret edilen bölge olduğunu ifade eden Başkan Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Zamana, coğrafi koşullara, iklime bağlı olarak birtakım yıpranmalar ve eskimeler oluştu. Bu kadar önemli olan bir yere, Tarihi Alan Başkanlığı olarak tekrar arkadaşlarımızla birlikte, peyzajını yeniden düzenleyeceğiz, elektrik hatlarını tekrar gözden geçirip, gerek sulama sistemlerini gerek yangına karşı müdahale sistemlerini tekrar gözden geçireceğiz. Bu süreçlerin sonunda da mart ayında yeni görünümüyle burası tekrar ziyaretçilerimize açık hale gelecek. Bu çalışmalarımız sürecinde, mart ayına kadar burası güvenlik sebebiyle ziyarete kapalı olacak. Burada çok hızlı ve hummalı bir çalışma olacak. Şu anda işe başlamış vaziyetteyiz. Bugünden sonra da güvenlik amacıyla burası ziyarete kapalı olacak."

İsmail Kaşdemir, bölgenin yangına hassas bir alan olduğunu belirterek, "Yangın kontrol sistemlerimiz, yangına müdahale sistemlerimizin tekrar gözden geçirilmesi ve buradaki düzenlemelerin ziyaretçilerimizin daha kolay, güzel bir ortamda ziyaretlerini yapabilmeleri için birtakım değişiklikler yapacağız. Yeni görünümüyle de ziyaretçilerimiz buradaki ziyaretlerini daha çok duygu yoğunluğu içerisinde olacaklar. 18 Mart’ta da bu yeni düzenlemeyle birlikte, sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla buradaki işi bitirmiş ve hizmete açmış olacağız. Tarihi alandaki bize miras kalan, ecdat yadigarlarını koruyarak, kollayarak, geliştirerek tekrar elden geçirmeye, tarihi alanı dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi yapmaya kararlıyız. Tarihi Alan Başkanlığı olarak da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Burası Tarihi Alan Türkiye’nin kalbi, Türk milletinin göz bebeği. Biz de burayı göz bebeğimiz gibi koruyor, kolluyoruz." diye konuştu.

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