Çanakkale'de öğrenciler atıl malzemelerden şövale üretti

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ÇANAKKALE (AA) - Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin atıl malzemeler ile imal ettiği şövaleler görsel sanatlar öğretmenlerine törenle teslim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları Koordinatörü Kemal Yasin, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin akademik eğitimine verdikleri desteğin yanı sıra 2022-2023 eğitim öğretim yılında sanatsal ve sportif eğitim için verilen katkıyı arttırarak öğrenci ve öğretmenlerin sanatsal anlamda daha etkin hareket edebilmeleri açısından materyal desteği sağladıklarını söyledi.

Görsel sanatlar dersinde kullanılmak üzere atıl durumda olan okul sıralarını İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin yoğun çalışmaları sayesinde masa üstü şövalelere dönüştürüldüğünü belirten Yasin, "Kurumumuz olarak görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi dersleri için katkılarımızın ilk adımını burada atmış bulunuyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan şövaleler görsel sanatlar öğretmenlerine teslim edildi.

Törene Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, okul müdürleri ve resim öğretmenleri katıldı.





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