Bigalı öğrenciler Öğretmenler Günü için ahşap defterler hazırladı

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ÇANAKKALE (AA) - Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü için hediyelik ahşap defterler hazırladı.

Okulun Ahşap Teknolojisi öğretmeni Emir Korkmaz, AA muhabirine çalışma hakkında bilgi verdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili alan öğrencileri ile birlikte ahşap defterler hazırladıklarını belirten Korkmaz şunları kaydetti:



"Defterlerimizi 10. ve 11. sınıf öğrencileri ile hazırladık. 30 öğrencimizin 16'sı 10. sınıf, geriye kalan öğrencilerimiz ise 11. sınıftan olmak üzere parçaların kesiminde, montajında ürünlerin temizlenmesinde tüm aşamalarda bizlere yardımcı oluyorlar. 3 haftada bin 300 tane ürün hazırladık. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erkan Bilen'in katkıları ile başlattığımız çalışmamızda hazırladığımız defterler, Biga'daki tüm öğretmenlerimize sunulacak."

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