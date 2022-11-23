Gökçeada-Kabatepe hattında bazı seferler iptal edildi

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ÇANAKKALE (AA) - Kabatepe ile Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle bugünkü Kabatepe-Gökçeada seferlerinin bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, 18.00 ile Kabatepe’den Gökçeada'ya saat 15.00 ve 20.00'deki feribot seferlerinin iptal edildiği, karşılıklı olarak 19.00 ve 21.00'de ek seferlerin yapılacağı belirtildi.

Bugün Geyikli-Bozcaada hattındaki seferler de aynı nedenle iptal edilmişti.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.

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