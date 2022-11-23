Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (yemlik) Kg 6,40 HTS Mısır (yemlik) Kg 5,26 HTS Pirinç (luna) Kg 21,86 HTS Pirinç (Osmancık) Kg 23,00 HTS Pirinç (cameo) Kg 11,88 HTS Pirinç (baldo) Kg 18,02 HTS Pirinç (kırık) Kg 3,95 HTS Buğday (yemlik) Kg 6,50 HTS Buğday kepeği Kg 0,90 HTS Bulgur (pilavlık) Kg 16,00 HTS Yumurta Tane 1,95 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 56,63 MTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,00 MTS Buğday (ekmeklik) Kg 6,50 MTS Mısır Kg 4,95 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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