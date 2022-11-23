Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,40
|HTS
|Mısır (yemlik)
|Kg
|5,26
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|21,86
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|23,00
|HTS
|Pirinç (cameo)
|Kg
|11,88
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|18,02
|HTS
|Pirinç (kırık)
|Kg
|3,95
|HTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,50
|HTS
|Buğday kepeği
|Kg
|0,90
|HTS
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|16,00
|HTS
|Yumurta
|Tane
|1,95
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|56,63
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,00
|MTS
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,50
|MTS
|Mısır
|Kg
|4,95
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış