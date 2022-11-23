Çanakkale'de 29 kilogram kıyılmış tütün ile 67 bin 500 makaron ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, 29 kilogram kıyılmış tütün, 11 bini dolu toplam 67 bin 500 adet makaron ve otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, merkeze bağlı Kurşunlu köyündeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 29 kilogram kıyılmış tütün, 11 bini dolu toplam 67 bin 500 adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ve otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet"ten işlem başlatıldı.