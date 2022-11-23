Çanakkale'de yasak sahada akivades avlayan 6 kişiye 26 bin 147 lira ceza

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasak sahada akivades (kum midyesi) avlayan 6 kişiye 26 bin 147 lira ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'de kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, yasak sahada avcılık yaptığı tespit edilen bir tekneye operasyon düzenledi.

Operasyonda, çuvallara doldurulmuş halde 2 bin 500 kilogram akivades bulundu.

Canlı oldukları belirlenen akivadesler sahil güvenlik dalgıçlarınca tekrar denize bırakılırken 6 kişiye yasak sahada avcılıktan 26 bin 147 lira idari para cezası uygulandı.





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