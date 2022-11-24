Çanakkale'de bir ayda 127 uyuşturucu satıcısı yakalandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de son bir ay içinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 127 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak 16 Ekim ve 18 Kasım tarihleri arasında 103 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 127 şüpheli yakalandı, bunlardan 13'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken haklarında yasal işlem başlatıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 225 gram bonzai, 385 gram metam fetamin, 56 gram skunk, 390 gram esrar, 45 gram kokain, 400 sentetik ecza, 5 tabanca, 202 mermi, 2 tüfek, 33 fişek ve bin 200 lira para ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonlar sırasında hakkında çeşitli suçlardan da arama emri bulunan 16 kişiden 6'sı tutuklandı, 10'u serbest bırakıldı.



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