Adada zeytin işleme tesisi kuran köylüler kalorifer yakıtı üretimine başladı

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kooperatif kurarak 2019'da açtıkları zeytin işleme tesisinde yağ üreten köylüler, çekirdekleri de kalorifer yakıtı olarak değerlendiriyor.

Gökçeada Dereköy Şahinkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifince Şahinkaya köyünde 200 bin avro yatırımla inşa edilen fabrika, günlük 80 ton zeytin işleme kapasitesiyle faaliyet gösteriyor.

Ada halkının getirdiği zeytinlerin sıkılarak yağa dönüştürüldüğü fabrikada, günde 10 ton zeytin işlenip 2 ton yağ elde ediliyor. Üretilen zeytinyağı hem ailelerin ihtiyacını karşılıyor hem de adada satışa sunuluyor.

Faaliyet alanını çeşitlendirmek için çalışma yürüten kooperatif, zeytin çekirdeğinden kalorifer yakıtı üretimine de başladı.

Kooperatif Başkanı Azmi Nafi Uygun, AA muhabirine, fabrikayı adadaki zeytin yetiştiriciliğine cevap vermek ve buradaki fabrikaların kapanmasının ardından sektöre hizmet etmek amacıyla kurduklarını söyledi.

İlçede yetiştirilen ladolya türü zeytinin sofralıktan ziyade yağlık olduğunu belirten Uygun, fabrikada sıkım sonrası çekirdeği posadan ayıran bir sistem bulunduğu anlattı.

Başka bir makinede çekirdeklerin parçalanarak yakıt haline getirildiğini ve çuvallanarak satıldığını kaydeden Uygun, şöyle konuştu:

"Zeytin çekirdeği makineden geçip ayrıldıktan sonra ve bu da tamamen doğal olduğundan kalorisi yüksek bir yakıt ürünü oluyor. İthal kömür ile aynı ayarda bir kalori seviyesi var. Hiçbir çevre kirliliği yaratmıyor. Tamamen doğa dostu bir yakıt. Bizler de kaloriferlerimizde bu yakıtı kullanıyoruz. Ada halkımıza da bunu ucuz bir yakıt türü olarak satmaya başladık. Bütün Gökçeadalılar zeytin ve zeytinyağı üretimimizin yanına ilave olarak bundan da faydalanıyor. Yakıt maddesi olarak kullandığımız zeytin çekirdekleri bizim için ilave bir ekonomik girdi. Bu sezon 120 ton ürün elde etmeyi bekliyoruz. Bu sayede hem adada temiz ve doğaya dost bir yakıt maddesi elde etmiş oluyoruz hem de sıfır atık ile çevremizi koruyoruz."

- "Kömürden daha fazla ısıtıyor, külü yok denilecek kadar az"

Tesiste iki vardiya çalıştıklarını belirten Uygun, bu sezon Gökçeada zeytinciliğinde son yıllardaki en verimli dönemin yaşandığını ifade etti.

Üreticilerin bu durumdan çok memnun olduğunu vurgulayan Uygun, "Ayrıca bu yıl çuvallama sisteminden çıkmaya başladık. Artık zeytinlerimizi kasalama sistemiyle buraya alıyoruz. Hiç bekletmeden günübirlik sıkım yapıyoruz. Bu sayede de yağın kalitesi artıyor." dedi.

Uygun, adada 500 ila 700 yıllık olduğu tahmin edilen ağaçların halen meyve verdiğini, onlardan da kaliteli ürün elde ettiklerini sözlerine ekledi.

Fabrikaya Şirinköy'den ürün getiren Mustafa Eser de bu tesis kurulmadan önce zeytinin sıkımı konusunda çok zorluk çektiklerini belirtti.

Tesisle sorunlarının kalmadığını anlatan Eser, "Ürünlerimiz çok kaliteli. Böyle olunca yağımız da kaliteli oluyor. Sıra beklemiyoruz. Çok hızlı çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Coşkun Altınok da fabrikayı kuranlara teşekkür ederek, "doğa dostu" kalorifer yakıtı üretiminden de memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Cenk Aslan ise fabrikadan aldıkları yağı yemeklerde, zeytin çekirdeği yakıtını kaloriferde kullandıklarını ifade ederek, "Tepeköy'deki evimizde bu yakıtı kullanmaya başladık. Daha önce pelet dedikleri yakıtı kullanıyorduk, onun külü çoktu ve kalorisi düşüktü. Bu, kömürden daha fazla ısıtıyor, külü yok denilecek kadar az." değerlendirmesinde bulundu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.