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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA

Çanakkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene daire amirleri, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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