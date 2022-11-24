Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Pirinç (luna) Kg 24,00 HTS Buğday kepeği Kg 0,94 HTS Pirinç kepeği Kg 0,75 HTS Arpa (yemlik) Kg 6,22 MTS Zeytinyağı (ekolojik) Kg 90,00 MTS İnek sütü Litre 8,59 MTS Zeytin Kg 50,00 MTS Kapya biber Kg 10,18 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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