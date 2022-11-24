Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (luna)
|Kg
|24,00
|HTS
|Buğday kepeği
|Kg
|0,94
|HTS
|Pirinç kepeği
|Kg
|0,75
|HTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,22
|MTS
|Zeytinyağı (ekolojik)
|Kg
|90,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|8,59
|MTS
|Zeytin
|Kg
|50,00
|MTS
|Kapya biber
|Kg
|10,18
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
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