Lapseki'de tarihi eser niteliğinde malzemeler ele geçirildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir evde tarihi eser niteliğinde malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, tarihi eser niteliğinde 11 sikke, 4 taş obje, 4 metal obje ile kazma, kulaklık, metal arama dedektörü, pointer el dedektörü, 3 metal kazma aparatı bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli M.E. hakkında adli işlem başlatıldı.



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