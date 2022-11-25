Çan'daki Karlı Göleti'nde çalışmalar sürüyor

ÇANAKKALE (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşlerince (DSİ) Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Karlı Göleti'ndeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Çanakkale ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı vurgulandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Çan Karlı Göleti’nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Göletin tamamlanması sonucunda barajda depolanacak su ile 2 bin 150 dekar tarım arazisinin sulaması sağlanacak. Gövde dolgu imalatları, dolusavak imalatları ve mekanik aksam imalatları tamamlanan gölette su tutma işlemi gerçekleştirildi. Temelden yüksekliği 29 metre ve su depolama kapasitesi 1 milyon 156 bin metreküp olan Karlı Göleti’nin tamamlanması sonucunda bölgede yapılacak sulu tarımla 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 6 milyon 450 bin lira katkı sağlaması hedeflenmektedir."



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