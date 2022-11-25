Lapseki'de yarım asırlık cuma geleneği sürdürülüyor

En güzel Cuma mesajları ve sözleri 2022

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Lapseki ilçesinin Karamusalar köyünde her cuma bulgur pilavı ikramında bulunuluyor.

Köyde 50 yıldır sürdürülen gelenek kapsamında köyde yaşayan kadınlar sabah saatlerinde hazırlamaya başladıkları etli bulgur pilavını halka dağıtıyor.

Cuma namazından sonra cemaate de ikram edilen bulgur pilavı ayran ile servis ediliyor.

Köy Muhtarı Aydın Engin, gazetecilere, civar köylerden gelenlerin de bu ikrama ilgi gösterdiğini söyledi.

Geleneklerinin yarım asırdır devam ettiğini belirten Engin, "Karamusalar köyünde yaşayan kadınlarımız 50 yıldır her hafta sırası geleni ziyaret ederek ikramlar eşliğinde Kur'an-ı Kerim okur. 50 yıldan bu yana etli bulgur pilavı ve ayran ikramıyla devam ediyor. Kadınlara evlerde, erkeklere de cuma namazı çıkışında köy kahvehanesinde ikram yapılıyor. Yüzlerce vatandaşımız cuma günleri pilav yemeye geliyor. Bu geleneğe bir hafta olsun ara verilmedi." dedi.

Etkinliğe katılan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin de emeği geçenlere teşekkür etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.