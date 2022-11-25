Gelibolulu öğretmenlere zeytin fidanı hediye edildi

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ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür, müdür yardımcıları ile öğrenciler, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenlere 2 günde 200 adet zeytin fidanı dağıttı.

Fidan dağıtımına, okul müdürü Halil Kocatürk, müdür yardımcıları Çayan Demircan ve Can Gökhan da katıldı.



Çayan Demircan, gazetecilere, amaçlarının gelecek kuşaklara yeşil bir dünya bırakmak ve Gelibolu'da duyarlılık oluşturmak olduğunu belirterek, okul bahçesine 100 fidan dikeceklerini söyledi.

Okul yönetimi ayrıca Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın ve şube müdürleri ile okul müdürlerine de birer fidan hediye etti.

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