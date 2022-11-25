Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (yemlik) Kg 6,40 HTS Pirinç Kg 31,00 HTS Bulgur (pilavlık) Kg 17,00 HTS Mercimek (kırmızı) Kg 25,00 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,39 MTS Kanola Kg 11,80 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 65,54 MTS Petek bal Kg 98,39 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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