Gelibolu'nun kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

2. Kolordu Karargahı önündeki Atatürk Anıtı'na, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ın çelenk bırakmasıyla başlayan kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Özacar, törende yaptığı konuşmada, 100 yıl önce Türk ulusunun her türlü imkansızlık ve olumsuzluğa rağmen dünya emperyalizmine karşı amansız bir mücadele vererek onurlu, özgür ve bağımsız yaşama hakkını kazandırdığını söyledi.

Bu başarının tüm dünya uluslarına örnek olduğunu vurgulayan Özacar, "Bize bu zaferleri yaşatanların peşinde koşan siz Gelibolulular, ilçemizin kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bize bu emanetleri bırakanlara minnet borçluyuz. Bugün Gelibolu'nun gurur günü, bugün Gelibolu'nun en mutlu günü. Gelibolu hiç bir ilçeye nasip olmayacak güzelliklere ve tarihe sahip bir ilçedir. Burada Kuvayımilliye ruhu vardır. Bu ruh olmasaydı, bu güzellikler olmazdı. Kurtuluş günümüz kutlu olsun." diye konuştu.

Tören sonrası iskelede ziyarete açılan TCG Nusret Gemisi gezildi.

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