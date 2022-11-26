ÇOMÜ'de alan kılavuzlarına eğitim veriliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÇASAM) işbirliğinde, tarihi alan kılavuzlarına yönelik eğitim programı başlatıldı.

Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitime, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, AÇASAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Barış Borlat ve alan kılavuzları katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Erkul, programda, Alan Başkanlığı bünyesinde görevli alan kılavuzlarının belgelerini yenilemek için yapılacak eğitimin bir ay süreceğini bildirdi.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise şu ifadeleri kullandı:



"Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Muharebeleri, Cumhuriyet'in önsözü, ülkemizin birleştirici unsurudur. Nitekim bu durum Cumhuriyet'in 100. yılının yaklaştığı bir süreçte kendisini daha çok hissettirmiştir. Şüphesiz ki Çanakkale Zaferi'nin kutlanmaya başlandığı 1916 yılından beri bu heyecan artarak devam etmiştir. Bu bağlamda gerek bölgemizin gerekse ülkemizin tanıtımı için göstermiş olduğunuz çaba takdire şayandır. Eğitim sürecinin hazırlamasında her türlü çabayı gösteren Alan Başkanlığının değerli personeline, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine ve AÇASAM’ın görevlilerine teşekkürü bir borç bilir, siz değerli alan kılavuzularına başarılı bir eğitim süreci geçirmenizi temenni ederim."

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