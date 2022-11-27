Gelibolu'da 4. Şevki Koru Anma Koşusu düzenlendi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, milli atlet Şevki Koru adına düzenlenen anma koşusuna 300'e yakın atlet katıldı.

Gelibolu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen koşunun startını Belediye Başkanı Mustafa Özacar verdi.

Özacar, start öncesi yaptığı konuşmada ilk Türkiye maratonunda birinciliği elde ederek Mustafa Kemal Atatürk'ün elinden madalya alan Gelibolulu milli atlet Şevki Koru'yu anmak üzere yapılan anma koşusunun dördüncüsünün düzenlendiğini söyledi.

İlçenin kurtuluşunun 100'üncü yılında düzenledikleri Uluslararası 4. Şevki Koru Anma Koşusuna katılımın her yıl arttığını belirten Özacar, "Biz de bu sayede daha çok tecrübe edinerek katılımcılara daha iyi olanaklar sağlamaya çalışıyoruz. Bu vesileyle tüm katılımcılara başarılar diliyorum." dedi.

Eski milli atletlerin de izleyici olarak katıldığı yarışmalarda 5, 10 ve 21 kilometrelik etaplar ile halk koşusu gerçekleştirildi.

5 kilometrede, kadınlarda birinci Christi Rae Duhaime, ikinci Halime Savran ve üçüncü Nejla Ayar olurken, erkeklerde birinci Ahmet Tek, ikinci Hasan Karakaş ve üçüncü Mehmet Demir oldu.

10 kilometrede kadınlarda birinci Elif Gökçe Avcı, ikinci Remziye Erman, üçüncü Fadime Ayazma oldu. Erkeklerde ise birinci Yunus Emre Akkuş, ikinci Levent Kuva ve üçüncü Sezgin Uluhan oldu.

21 kilometrede kadınlarda birinci Tuğçe Özkan, ikinci Gülten Zorlu Çelik ve üçüncü Sema Selçuk oldu. Erkeklerde ise birinciliği Üzeyir Söylemez, ikinciliği Aytaç Ege ve üçüncülüğü Mesut Akpınar elde etti.

Dereceye giren yarışmacılara kupa ve çeşitli hediyeler verildi.





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