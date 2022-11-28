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Çanakkale'de Saran Grup tarafından yaptırılan Atatürk Spor Salonu hizmete açıldı

AA

Çanakkale'de Saran Grup tarafından yaptırılan Atatürk Spor Salonu hizmete açıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de Saran Grup tarafından yaptırılan Cevatpaşa Ortaokulu Atatürk Spor Salonu, törenle hizmete açıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Büyük, Cevatpaşa Ortaokulu Atatürk Spor Salonu'nun açılışı ve Milli Eğitim Bakanlığına devri dolayısıyla düzenlenen törende, Saran Grup ailesine teşekkür etti.

Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ise Türkiye'nin dört bir yanında daha önce 22 spor salonu açtıklarını kaydetti.

Çanakkale'de 23. spor salonunu tamamladıklarını belirten Saran, "Bu gururlu günde bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben bugün sahip olduğum her şeyi spora borçluyum. Spordan kazandığımızı yine spora yatırarak, gençlerimize ve ülkemize katkı yapmak en büyük amacımız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Sadettin Saran'a plaket verdi.

Spor salonunun açılışının gerçekleştirildiği törende, halk oyunları gösterisi de sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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